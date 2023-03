Clubes de laço comprido receberão R$ 1,7 milhão do Governo do Estado

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul investirá R$ 1.786.941,00 aos clubes de laço comprido para o fortalecimento do esporte no estado. O montante virá de recursos do Fundo de Investimentos Esportivos.

Atualmente, Mato Grosso do Sul conta com 33 clubes de laço comprido e 600 laçadores em média em cada evento. O presidente da Federação Clubes de Laço do MS, Pompilio Cabral de Jesus Junior, conta que esse investimento ajudará a cumprir o calendário do esporte, que terá 30 etapas em 2023. “Esse dinheiro não vem para a federação, vão para os 33 clubes e é destinado em estrutura, pista, arquibancadas e premiações. Nossa premiação não é em dinheiro ela é em fivelas, troféus”.

O laço comprido é um esporte tradicional no estado, que chegou aqui no início dos anos 70. De acordo com a vice-presidente da federação, Fernanda Gonçalves Ferreira, o esporte evoluiu com o tempo, “O laço só tem aumentado. Antigamente poucas crianças praticavam o esporte, agora vemos inúmeras crianças e adolescentes praticando. Vai passando de geração em geração”.

Além de consolidar a cultura e ser um esporte característico do Mato Grosso do Sul, o governador Eduardo Riedel (PSDB), pontuou que o laço comprido ajuda também a economia, com as inúmeras festas realizadas durante o ano.