CNT divulga análise sobre orçamento para infraestrutura de transporte

O orçamento da União para o setor de infraestrutura de transporte em 2023 é de R$ 18,7 bilhões, montante triplicado em relação à proposta inicial, enviada pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional em agosto do ano passado. A Confederação Nacional do Transporte (CNT), divulgou a análise sobre o orçamento no Radar CNT do Transporte – LOA 2023.

Segundo a CNT, há preocupação relativa à incerteza no desembolso do recurso. Ou seja, como os investimentos são a principal parcela de despesas discricionárias do governo, tendem a ser a primeira linha de corte e contingenciamento em caso de ajustes orçamentários.

Outra questão é a necessidade de dar celeridade a toda reestruturação de processos e pessoal, para que as obras previstas sejam iniciadas o mais brevemente possível.

(Com informações Portal CNT)