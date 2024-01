Colcha de retalhos

No dia 24 de fevereiro, se não houver mudança de agenda, o ex-presidente Jair Bolsonaro estará em Campo Grande acompanhando a sua esposa, Michelle, para evento do PL Mulher. Ele encontrará um partido despedaçado, devido aos conflitos das lideranças.

Na super live do último domingo, quando falou sobre Abin Paralela, Bolsonaro não deixou de falar de política. Ele defendeu candidatura própria a prefeito de Campo Grande. Mas com partido rachado, não há clima para concorrer às eleições. O ex-presidente sabendo da crise, buscará a pacificação do PL para ter um nome de peso da direita na disputa pela prefeitura da Capital.

Continue Lendo...

E se, eventualmente, o partido fracassar nas urnas, Bolsonaro pediu para apoiar, no segundo turno, se isso acontecer, um candidato identificado com o conservadorismo para impedir a vitória da esquerda em Campo Grande.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O grande problema do PL é justamente indicar um candidato de peso eleitoral para concorrer a prefeitura. O nome apontado para cumprir essa missão é do deputado federal Marcos Pollon. Mas ele não tem, aparentemente, mostrado empolgação com a ideia de entrar na disputa eleitoral. Tanto é que não vem fazendo pré-campanha como os demais concorrentes.

A outra opção seria o deputado estadual Coronel Davi. Mas ele se recolheu, evita falar publicamente dos problemas do partido e da sucessão na Capital.

E quem está acompanhando esse racha do partido bem de perto é a senadora Tereza Cristina, presidente regional do PP. Ela tem interesse de atrair o PL para o palanque da prefeita Adriane Lopes. Isso só será possível se o PL não conseguir lançar candidato próprio diante de todo esse imbróglio interno. A senadora vai aproveitar a sua amizade com o ex-presidente Jair Bolsonaro, de quem foi ministra da Agricultura, para fazer aliança em Campo Grande.

Confira na íntegra: