Colégio Montessori conquista 1° lugar na LigMat

Estudantes do ensino médio do Colégio Montessori conquistaram 1° lugar na LigMat, no último mês de novembro. A competição - disputada por 343 equipes, com 3 alunos cada - reuniu alguns dos melhores estudantes do país, em Curitiba na etapa nacional, na Super LigMat.

Diretora do Colégio Montessori, Eliza Augusta Castilho Nunes Dias de Pinho, falou da importância de participar de competições como esta para o aprendizado.

"Este ano, nós participamos de 11 olimpíadas com diferentes habilidades astronomia, química, física, ciências, história, geografia e várias de matemática. A gente participa das olimpíadas porque acreditamos no processo educacional e aprimora o aprendizado desses alunos desenvolvendo outras habilidades como responsabilidade, interesse e isso vai ser um grande ganho para a vida deles".

Continue Lendo...

A equipe do Colégio Montessori foi formada pelos alunos Pedro Lamas Viana, Bruno Albuquerque Tinoco e Leonardo Garcia Gaban. No estudio da rádio CBN Campo Grande, os alunos contaram sobre a experiência, os desafios e da emoção da conquista do primeiro lugar. Acompanhe a entrevista completa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Clique aqui e acesse também nosso canal do Whastapp

É a CBN CG mais perto de você, com a garantia da privacidade.