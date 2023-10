Colégios particulares dominam lista de melhores notas do Enem 2022

Uma startup de pesquisa, AIO Educação, divulgou os números de desempenho de escolas do Exame Nacional do Ensino Médio do ano passado. Assim como em nível nacional, o que chama atenção no estado é a reduzida presença de escolas públicas nas primeiras colocações.

Os números foram obtidos na Justiça, já que o Inep não divulga os dados há três anos. Na comparação, a diferença de resultados deixa clara a lacuna entre ensino público e privado.

No ranking das 10 melhores notas a única escola pública, é federal. Ainda de acordo com a análise dos dados, os primeiros lugares apontam para a separação de alunos de um mesmo colégio, em CNPJ diferente. A prática tem sido adotada para melhorar a posição no ranking. Acompanhe a reportagem.

