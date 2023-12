Coleta de lixo na Capital será interrompida neste final de ano

O serviço de coleta de lixo em Campo Grande, neste final de ano, sofrerá mudanças para contemplar o recesso dos trabalhadores desse setor. Conforme acordo estabelecido em convenção coletiva da categoria, o serviço vai parar durante as festividades de Natal e Ano Novo.

A programação da empresa Solurb, responsável pelo serviço na Capital, prevê folga para os trabalhadores na véspera e no dia de Natal, domingo (24) e segunda (25); no último dia de 2023, domingo (31), e no feriado do Ano Novo, dia Mundial da Paz (1º ), na segunda-feira. A coleta será retomada nas terça-feiras, dias 26 de dezembro e 2 de janeiro, seguindo a programação normal de cada bairro ou região da cidade. (Acesse o link abaixo)

A concessionária orienta que, nesses dias sem coleta, a população evite deixar o lixo na rua. “Lixo na rua atrai animais, gera mais sujeira, principalmente se chover, pode causar acidentes e é um incômodo para toda cidade. Por isso, é preciso compreensão e apoio de todos nesse momento”, diz Bruno Velloso, gerente operacional da Solurb.

Em Campo Grande o volume de lixo produzido nessas datas festivas chega a ser o dobro do volume recolhido diariamente na cidade. De acordo com dados da Solurb, a população da Capital descarta uma média de 800 toneladas de resíduos por dia. No Natal e no Ano Novo esse volume atinge até 1.600 toneladas/dia.

Para dar conta desse montante de lixo, a concessionária aumentou em 30 por cento o número de coletores e motoristas neste mês de dezembro, reunindo 900 trabalhadores nas ruas nesse período de festas. “Nesses dias aumenta muito a geração de resíduos e, sem coleta, acumula mais, o que exige um esforço enorme das equipes e da logística, para recolher tudo. Demora um pouco mais pra dar conta do volume, mas todas as equipes estão dedicadas a isso”, completa Velloso.

Outra observação importante é sobre os materiais perfurocortantes a serem descartados. A recomendação é que produtos de vidro, por exemplo, como copos e pratos quebrados, sejam descartados adequadamente, ou seja, embalados de forma a evitar acidentes com os coletores de lixo. Nesse caso, pode-se usar caixas de papelão, garrafas PET, entre outras embalagens e, se possível, identificar essas embalagens com a frase "Cuidado Vidro".

Para saber em quais dias da semana a coleta é realizada normalmente em cada bairro, clique aqui.