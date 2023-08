Colheita do milho 2ª safra segue atrasada em MS

Brasil tem exportado milho de forma intensa nas últimas semanas, de acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea). Os embarques do grão vêm dando suporte aos preços domésticos.

O Indicador da Bolsa de Mercadoras e Futuros encerra agposto operando entre R$ 52,00 e R$ 53,00/saca.

Acolheita da segunda safra do grão avança na maior parte das regiões do país, e muitos produtores iniciam a semeadura do ciclo 23/24 em algumas praças.

Continue Lendo...

Mato Grosso do Sul, a colheita encontra-se atrasada em relação a safras anteriores. A área colhida chega a 42% do total, atraso de 7,98 pontos porcentais em relação à 2ª safra 21/23. Dados foram divulgados pelo Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio (Siga-MS).