Colheita da soja atinge 9,46% em todo o país e preços seguem recuando

De acordo com a Consultoria Pátria Agronegócios, o processo de colheita no Brasil atingiu 9,46% na semana encerrada em 26 de janeiro. Em 2023 o avanço semanal atingia 5,05% para esta mesma semana; 11,41% em 2022; e 7,61% na média dos últimos 5 anos. Em Mato Grosso do Sul a colheita atingiu 2,10%, contra 1,40% uma semana antes.

A evolução da colheita brasileira perdeu ritmo na semana passada. As áreas com plantas que estavam antecipando ciclo diante do estresse hídrico/térmico que ditou a aceleração da colheita neste início de ano, porém, agora há mais desacelerações diante dos atrasos de plantio em outubro, uma vez que a soja semeada tardiamente não sofreu com antecipações de ciclo.

Enquanto isso, a soja segue perdendo força no mercado brasileiro e externo. Em Chicago, a posição de mais curto prazo era negociação com queda de 0,68% às 10h40 (horário de MS) a US$ 12,03 por bushel. É provável que o contrato de março perca o piso de US$ 12/bushel nesta semana, enquanto os preços no MS podem começar a ser negociados abaixo de R$ 100 por saca de 60 quilos.

