Colheita da soja avança confirmando quebra da safra

A colheita de soja no Brasil na temporada 2023/24 atingiu 5,72% da área total até esta sexta-feira, mais rápida que a média dos últimos cinco anos de 3,44%, de acordo com a consultoria Pátria Agronegócios. A empresa afirma ainda, que o processo em Mato Grosso do Sul atingiu 1,40%.

Ao mesmo tempo, os preços da oleaginosa seguem bem pressionados no mercado físico nacional e futuro em Chicago. Em MS os preços médios da soja estão em R$ 109,00 por saca.

Outro fator relevante para o mercado é que os preços do frete para os portos estão menores, de acordo com Esalq/Cepea, em importante levantamento apresentado ao mercado.

Confira a coluna CBN Agro Mercado, com Fabiano Reis, na íntegra: