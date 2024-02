Colheita da soja avança em semana que órgãos oficiais podem corrigir safra

A colheita da safra 2023/24 de soja do Brasil atingiu 16,22% na semana encerrada em 2 de fevereiro, em ritmo acelerado na comparação com os 9,36% no mesmo período do ano passado e da média dos últimos cinco anos de 11,06%, Mato Grosso é o Estado mais adiantado, com 38,90%, de acordo com a consultoria Pátria AgroNegócios.

Mato Grosso do Sul atingiu 7,50%, contra 1,20% na mesma data no ano passado e também é mais rápida na comparação com a média histórica de 5,66%.

Tudo isso ocorre em meio a um momento de forte queda para os preços internacionais e doméstico da oleaginosa. Diversos estados, inclusive Mato Grosso do Sul, têm preços abaixo de R$ 100,00 por saca de 60 quilos. Elevando as preocupações com o setor.

Nesta próxima quinta-feira a Conab – Companhia Nacional de Abastecimento e o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, às 8h e 13h, respectivamente, apresentam seus levantamentos de safra e a expectativa é de redução nas estimativas de soja e milho do Brasil.

