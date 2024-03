Colheita da soja em MS atinge 53,20%

De acordo com a Pátria Agronegócios, o processo de colheita no Brasil atingiu 46,04% na última sexta-feira, primeiro de março. Em 2023 o avanço semanal atingia 43,34% para esta mesma semana e 44,70% na média dos últimos 5 anos. Em Mato Grosso do Sul a colheita avançou para 53,20%.

O avanço semanal de colheita cobriu 8% da área, seguiu sendo o pior avanço para o período desde 2009. Os resultados de campo seguem com muita variabilidade. É esperado que as produtividades na parte Centro-Oeste e Nordeste do Brasil tenham melhoras nos resultados de agora em diante, enquanto que o Sudeste e Sul possam apresentar um pouco mais de problemas.

Continue Lendo...

Confira a coluna na íntegra: