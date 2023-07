Colheita de milho em MS avança 17%

Os trabalhos de colheita da segunda safra de milho seguem avançando pelo Brasil e terminam a semana com 50,9% do total semeado já colhido no país, segundo dados do levantamento realizado pela Pátria Agronegócios. Este patamar segue atrás dos 61,3% registrados neste mesmo período da safra passada e dos 57,4% da média das últimas cinco temporadas.

"Mato Grosso já caminha para reta final da colheita, enquanto o Paraná, segundo maior produtor nacional, permanece com fortes atrasos em seus trabalhos de campo. Produtividades relatadas seguem elevadas, com exceção do Tocantins, onde a média é menor devido ao clima limitante”, detalha a consultoria.

Em Mato Grosso do Sul a colheita encontra-se em 17,40% contra 18,80% na mesma data no ano passado e 28,26% em média.



*Com informações Pátria Agronegócios