Colheita de soja em MS atinge 34,5%

O processo de colheita da soja no Brasil atingiu 31,10% na última semana. Em 2023 o avanço semanal atingia 24,78% para esta mesma semana; 36,34% em 2022; e 25,87% na média dos últimos 5 anos. Os números são da Pátria Agronegócios. No Mato Grosso do Sul, a colheita atingiu 34,20%.

Na semana passada a evolução da colheita cobriu 7,3% da área total, mostrando ser a pior evolução desde 2021 para esta semana do ano. No atual momento, as culturas em processo de colheita são as que mais sofreram atrasos de semeadura em 2023, atrasando a maturação no atual momento.

Outro dado relevante é que amanhã, dia 20 de fevereiro, a janela "ideal" de semeadura do milho 2ª safra encerra para a maioria dos estado

Produtores na região central do Brasil.

Confira a coluna CBN Agro Mercado na íntegra: