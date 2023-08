Colheita do milho segue atrasada no estado

A porcentagem de área colhida na segunda safra 2022/2023 está atrasada em 8,5 pontos percentuais em relação à 2ª safra 2021/2022. De acordo com informações do sistema de informação geográfica do agronegócio (SIGA-MS), a área colhida alcançou 8,7%.

A região central está com a colheita mais avançada, com média de 12,1%, enquanto a região Norte está com 12% e a região Sul com 7% de média.

A área colhida até o momento é de 202.275 hectares.

O atraso se deve principalmente em decorrência do plantio tardio, pois 54% da produção foi plantada fora da janela ideal de semeadura.

De acordo com o Boletim Casa Rural, da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul), a retirada das lavouras deve se intensificar a partir do fim desta semana.

O avanço na maturação das áreas, aliado à condição de clima seco para os primeiros dias de agosto em todo o estado, deve potencializar a colheita da segunda safa em Mato Grosso do Sul.

De acordo com dados do SIGA-MS, no cenário estadual, 91,6% das lavouras estão em boas condições de desenvolvimento, 7,1% em condições regulares e 1,3% em condições ruins.

A área destinada ao milho segunda safra 2022/2023 apresenta uma expectativa de crescimento de 5,4% em relação ao ciclo anterior (2021/2022), totalizando 2,325 milhões de hectares.