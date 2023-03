Colisão frontal na BR-163 deixa quatro mortos

Na noite de sexta-feira (10) uma colisão frontal na BR-163 envolvendo um Fiat Argo, conduzido por uma mulher de 29 anos, e uma Hilux, deixou quatro passageiros mortos, todos estavam no veículo da Fiat. O condutor da camionete foi socorrido com lesões leves.

O acidente aconteceu próximo a saída para Cuiabá, no carro popular estavam cinco mulheres, apenar uma das ocupantes foi socorrida com vida, em estado grave. A causa do acidente ainda está sendo averiguada, mas há suspeitas de que a condutora do Fiat Argo tenha ultrapassado em faixa continua.