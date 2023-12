Com 25 mil novas ligações em 2 anos, Ambiental MS Pantanal foca na saúde e sustentabilidade

A qualidade de vida e saúde começa com um serviço essencial para o ser humano, saneamento básico. Há 2 anos, a Ambiental MS Pantanal é responsável pelo serviço em 68 municípios do interior de Mato Grosso do Sul em uma parceria público-privada com a Sanesul.

De acordo com o diretor-presidente da empresa, Paulo Antunes, desde o início da operação a concessionária já realizou 25 mil novas ligações de saneamento básico no estado. Segundo ele, a meta fixada em contrato é de ampliar o serviço em quase 100% nos próximos 8 anos.

“Nossa meta da empresa é cobrir 98% dos municípios com saneamento básico num período de 10 anos, já foram dois de operação. Isto é para garantir que a gente não jogue o esgoto bruto nos nossos rios. Se nós imaginarmos que nós temos 66% de cobertura, ainda é muito esgoto das casas, das empresas está sendo jogado nos nossos rios”.

Um dos maiores custos do serviço está voltado para o consumo de energia eletrica. Com o objetivo de minimizar o impacto ambiental da atividade, recentemente a empresa contratou o serviço de duas usinas solares, denominada Ponta do Mato I e Porto do Mato III, na Fazenda salto, em Cassilândia. A área possui cerca de 5 mil placas solares, tendo uma potência instalada de 1MWac, e capacidade anual de gerar 2.763 MWh de energia elétrica de fonte limpa ano, cada uma delas. Acompanhe entrevista completa.