Com 47% das prefeituras endividadas, gestores se mobilizam para reivindicações

Participando de uma mobilização nacional, os prefeitos do Estado se reuniram na sede da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), para apresentar uma lista de reivindicações. O pedido é para o repasse de recursos que garantam o equilíbrio das contas públicas.

Segundo o presidente da Assomasul, Valdir Júnior, hoje quase metade dos municípios do Estado estão operando com as contas no vermelho. Entre os pedidos dos gestores estão: aprovação, ainda este ano, da PEC 25/2022, que garante um adicional de 1,5% no orçamento no mês de março de 2024; antecipação das emendas parlamentares estaduais previstas para outubro, para setembro; e o pagamento das emendas federais.

“Hoje 47% dos municípios estão no vermelho, mas ainda dá tempo de equilibrar, só que a gente não quer afetar o serviço que é oferecido à população. Então esses três pedidos são para a gente continuar funcionando. A demanda dos municípios está cada vez mais aumentando”.

De acordo com os prefeitos, entre os pontos que oneraram os gastos públicos municipais nos últimos meses estão: o reajuste salarial dos professores (33% em 2022 e 14% em 2023); reajuste de 9% do salário mínimo; e baixo crescimento do orçamento municipal.

Com o segundo maior Produto Interno Bruto (PIB) do Estado, atrás apenas de Campo Grande, o prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro contou que apesar do perfil industrial do município, as despesas por lá seguem a mesma proporção de crescimento da cidade. Além disso, considerado uma referência na Costa Leste de Mato Grosso do Sul, Três Lagoas absorve a demanda de outros 11 municípios do entorno na área da saúde. Apesar do orçamento previsto em 2022 para este ano, o prefeito acredita que pode faltar cerca de R$ 50 milhões até o final do ano.

“A situação de Três Lagoas não é diferente dos demais. Não é porque Três Lagoas está no parque da industrialização, mas nossa despesa também é crescente. E todos nós gestores trabalhamos com um orçamento de planejamento de um ano para o outro. Esse percentual é natural nós estarmos inserindo de um ano para outro. Alguns anos atrás nós ultrapassamos a expectativa. Mas neste ano nós já estamos percebendo que talvez nos falte cerca de R$50 milhões para alcançar aquela previsão que nós fizemos no ano anterior para este ano”.