Com 50 reais, empresária montou negócio de sucesso

No programa CBN Festas e Eventos deste sábado (30), Zé Marques conversou com a empresária Helen Francini, proprietária da Fancini Gold e Fancini Ótica. A história de sucesso de Francini começou ao pedir 50 reais emprestado para sua prima para comprar óculos e revender. No mesmo dia, a empresária vendeu todos os óculos que comprou e devolveu o dinheiro para sua prima.

Helen é proprietária de uma ótica e uma loja de joias. Confira o programa na íntegra: