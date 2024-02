Com 60% das escolas em tempo integral, aulas na rede estadual têm início nesta quarta 

As aulas na rede estadual de ensino começam nesta quarta-feira (21). Em entrevista ao Jornal CBN Campo Grande desta terça-feira (20), o Secretário de Estado de Educação, Hélio Daher, falou sobre a expectativa do início do ano letivo em Mato Grosso do Sul e a preparação para a chegada dos alunos - nas mais de duzentas escolas no estado.

Com o objetivo de reduzir a evasão escolar e qualificar os estudantes, ainda no ensino médio, para o mercado de trabalho, Daher antecipou a realização de convênios com diversas instituições.

“Só em Mato Grosso do Sul são mais de 180 mil alunos matriculados no Ensino Médio. Além da própria formação geral básica, para este ano, estamos promovendo parcerias com instituições como o Senac e Senai em busca de profissionalização”.

Em abril, a SED vai lançar - durante a realização da Expogrande 2024 - o projeto de qualificação voltada ao agronegócio. “Vamos lançar uma parceria com a Acrissul, um programa de agropecuária [...] e este ano também uma outra parceira com a Fertel voltada ao audiovisual”.

Sobre infraestrutura, o secretário garantiu que a reforma em 125 unidades educacionais, durante o ano, não deve interferir no andamento do ano letivo. Acompanhe a entrevista completa.