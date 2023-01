Com a alta dos alimentos o IPCA fecha mais um ano em alta a variação atingiu 5,79

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA no Brasil de dezembro foi de 0,62%, 0,21 ponto percentual (p.p.) acima da taxa de novembro (0,41%). Em dezembro de 2021, a variação havia sido de 0,73%. Com isso, o IPCA acumulado em 2022 foi de 5,79% abaixo dos 10,06% acumulados em 2021. Todos os grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta em dezembro. A maior variação (1,60%) e o maior impacto (0,21 p.p.) vieram de Saúde e cuidados pessoais, que acelerou em relação ao resultado de novembro (0,02%). A segunda maior contribuição, 0,14 p.p., veio de Alimentação e bebidas, que ficou com alta de 0,66%. Juntos, os dois grupos representaram cerca de 56% do impacto total do IPCA de dezembro. Em Campo Grande Para o cálculo do índice do mês, foram comparados os preços coletados entre 30 de novembro e 27 de dezembro de 2022 (referência) com os preços vigentes de 28 de outubro a 29 de novembro de 2022 (base).

A variação acumulada no ano de 2022 na capital ficou em 5,16%. No mês de novembro a variação ficou em 0,27%, em dezembro houve um aumento de 0,38%. Na região centro-oeste Campo Grande é a segunda capital com o maior índice 1,57% comparada a Goiânia que registrou 4,17% entre os meses de novembro e dezembro. O resultado de 2022 foi influenciado principalmente pelo grupo Alimentação e bebidas (11,64%), que teve o maior impacto (2,41 p.p.) no acumulado do ano.

Com informações do IBGE