Com agendamento facilitado pacientes saem do atendimento com a data da mamografia em mãos

Em Campo Grande, as pacientes que precisam realizar a mamografia, seja de rastreio ou para acompanhamento de alguma anormalidade encontrada em uma investigação anterior, já saem da unidade de saúde com a data e local para realização do exame em mãos. Neste domingo (05) foi celebrado o Dia Nacional da Mamografia.

Com o acesso facilitado, esse exame é a forma mais eficaz de se identificar o câncer de mama, que é o tipo mais comum entre as mulheres. “Atualmente nossa oferta por este exame é maior do que a procura, desta forma conseguimos ter a data mais próxima para realizar o exame em tela. A paciente sai da consulta com o médico com o pedido em mãos, passa na recepção para fazer o lançamento e retorna para casa já sabendo o dia, horário e local onde fará a mamografia”, explica a superintendente da rede de atenção à saúde, Ana Paula Resende.

Ainda de acordo com ela, o exame deve ser realizado a cada dois anos em todas as mulheres que tenham entre 50 e 69 anos e não apresente nenhum sinal ou sintoma de câncer de mama. Através do exame é possível identificar a doença ainda em estágio inicial, potencializando as chances de cura.

Parcerias entre entidades e a prefeitura da Capital ampliam ainda mais a oferta de exames de mamografia. Entre os dias 06 e 10 de fevereiro a carreta do Hospital do Amor estará atendendo às moradoras da região do bairro Maria Aparecida Pedrossian que tenham entre 40 e 69 anos, e, em consonância, será ofertado na unidade a coleta de preventivos para aquelas que tenham entre 25 e 64 anos.

Ausências

Mesmo havendo a disponibilidade de agendamento já no ato de solicitação do exame, um dos maiores problemas enfrentados pelo município é o alto índice de ausências e abandono. “Cerca de 30% das pacientes que agendam o exame não comparecem no dia e horário agendados”, lamenta a superintendente.

Das mais de 13 mil vagas ofertadas no ano passado, cerca de 96% delas foram preenchidas, porém somente 8.874 exames foram realizados em decorrência da ausência da paciente para realizar o exame.

*com informações de Prefeitura de Campo Grande