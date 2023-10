Com aprovação da lei municipal, Maracaju inicia pagamento do piso salarial nacional de enfermagem

No último dia 02/10 foi aprovada a Lei que Institui o piso salarial nacional do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira, de que trata a Lei Federal n.º 14.434, 04 de agosto de 2022.

A implementação da diferença remuneratória resultante do piso salarial nacional deverá ocorrer na extensão do quanto disponibilizado, a título de assistência financeira complementar, pelo orçamento da União, conforme art. 198, §§ 14 e 15 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n° 127/2022.

A assistência financeira complementar da União será creditada na folha de pagamento do servidor público a título de “Complementação do Piso da Enfermagem” e sobre essa rubrica incidirá o cálculo dos adicionais, gratificações e licenças remuneradas, fazendo parte integrante do vencimento para todos os efeitos legais, inclusive previdenciários para os quais o município realizará a complementação.

Continue Lendo...

O município já recebeu as parcelas dos meses de maio, junho, julho, agosto e setembro no valor total de R$ 360.787,29, dos quais R$ 247.011,30 serão destinados ao Hospital Soriano Correia por meio de Convênio e R$ 113.775,99 destinado aos profissionais que atuam nas unidades municipais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O valor repassado pelo Governo Federal é destinado apenas aos profissionais com CNES ativo e que estejam atuando nas unidades de saúde, em instituições conveniadas ou na rede municipal. Assim, para aqueles profissionais que não receberam o recurso por estarem de licença para tratamento de saúde ou estão atuando em outras Secretarias, o município complementará e cumprirá o piso nacional, enquanto durar o repasse da assistência financeira complementar da União.

Com informação/Prefeitura M. Maracaju