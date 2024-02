Com avaliação física, Academia do Sesc oferece bioimpedância

Com cerca de 5 mil alunos cadastrados, a academia do Sesc Camilo Boni oferece mais de 10 modalidades esportivas diariamente. Segundo o gerente da academia, Arthur Cavalheiro, a variedade de atividades - tanto para crianças quanto adultos - é importante para manter a motivação em alta. Mas antes mesmo de iniciar o cronograma de treinos, os alunos passam por uma avaliação completa.

"A bioimpedância é um exame que avalia a composição corporal, indicando a quantidade de água, massa muscular, massa gorda e gordura visceral, além da densidade óssea e taxa de metabolismo basal, dados que proporcionam informações mais precisas sobre o estado nutricional de uma pessoa. Isso tudo, essas informações são muito importante para traçar o treino".

Entre as possibilidades disponibilizadas estão judô, jiu-jitsu, ginástica rítmica, funcional teen, cross sesc e pilates. Com o avanço da expectativa de vida da população, outro serviço disponibilizado é o programa voltado para pessoas com 60 anos, ou mais, desenvolvido em parceira com um plano de saúde. A intenção é a garantir a qualidade de vida em todas as fases da vida. Acompanhe a entrevista completa.