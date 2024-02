Com avanço da dengue, superlotação na Santa Casa deve aumentar

O problema da superlotação na Santa Casa, que já está levando a prefeitura a considerar a possibilidade de transferir pacientes para outros hospitais da rede conveniada, deverá piorar caso ocorra o aumento no número de casos graves da dengue.

A perspectiva nada animadora foi apontada por autoridades da área médica semanas antes do Carnaval, quando estes previram aumento exponencial do número de casos após o reinado de Momo.

Também a Covid-19 traz preocupação. Autoridades sanitárias estão há semanas alertando para o crescimento dos casos graves da doença, que provocam a internação hospitalar, por conta da baixa cobertura vacinal no Estado.

Hoje, apenas 26,9% da população foi vacinada com a segunda dose de reforço, com a vacina bivalente, segundo dados do Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde.

Para se ter ideia do avanço da doença, na primeira semana de janeiro foram registrados 188 casos, número que saltou para 555 na quinta semana. Com as aglomerações durante o Carnaval, é bastante provável que ocorra o aumento no número de pessoas infectadas.

Com relação à dengue, a falta de atenção da população com a limpeza de quintais e limpeza de possíveis criadouros da larva do mosquito aedes aegypti, transmissor da doença, é o principal entrave para a contenção do número de infectados.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, 75% das transmissões de dengue ocorrem dentro de casa, o que significa dizer que a população não está fazendo a sua parte nos processos de combate ao mosquito transmissor da doença. Acompanhe a análise.