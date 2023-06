Com baixa temperatura Assistência Social e Defesa Civil reforçam serviço

Desde o início da semana quando as temperaturas registram queda acentuada que as equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS) do município realizam o trabalho de recolhimento de pessoas em situação de rua.

Entre os dias 12 até a madrugada de hoje 53 pessoas foram abordadas e outras 25 encaminhadas ao acolhimento. Só nas últimas 24 horas, foram entregues 26 cobertores e 12 pessoas foram encaminhamentos ao acolhimento.

As equipes de referência do Serviço Especializado em Abordagem Social intensificaram as abordagens na região central. Além do centro, estão recebem atenção especial viadutos, praças e espaços públicos, locais onde as pessoas em situação de rua costumam se abrigar.

Aquelas que aceitam o abrigo são encaminhadas para uma das duas Unidades de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias (UAIFA’s), além da Casa de Passagem Resgate, que acolhe os estrangeiros e migrantes, e a Casa de Apoio São Francisco. E para quem não aceitam acolhimento estão sendo oferecidos cobertores para aquecimento e proteção das baixas temperaturas.

Ao todo, 11 equipes se revezam em turnos nos sete dias da semana, durante 24 horas, incluindo feriados e finais de semana para o serviço. Fazem parte das equipes educadores sociais e psicólogos.

Defesa Civil

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) nesta terça-feira (14) foi registrada a mínima de 5.4 graus em Ponta Porã, região sul do estado. Diante da situação a Defesa Civil de Mato Grosso do Sul reforça algumas orientações:

Evite a exposição a chuva, a queda abrupta na temperatura aumenta a sensação de frio, aumentando o risco de incidentes e risco a saúde;

Mantenha-se agasalhado;

Proteja extremidades do corpo, use toucas e luvas;

Beba bastante líquidos.

A massa de ar frio ainda segue acompanhada com chuva, por isso em caso de rajadas de ventos a orientação é evitar se abrigar embaixo de árvores e não estacionar próximo a torres de transmissão. A Defesa Civil oferece o serviço de alertas e mensagens instantâneas. Para receber os alertas, basta se cadastrar no número 40199.