Com baixo estoque, Hemosul faz apelo a doadores de sangue

Na última sexta-feira (29) do ano, em que muitas pessoas só estão pensando em alegria e diversão, os profissionais da área da saúde vivem momentos de tensão. Isso porque, neste período de festas o número de doadores de sangue diminui.

A coordenadora do Hemosul Estadual, Marli Vavas fez um apelo aos doadores de sangue em Mato Grosso do Sul, que compareçam as unidades de captação.

"Hoje os dois tipos sanguíneos mais preocupantes são: O positivo e O negativo. De O negativo, o alerta está em nível crítico com apenas 29%. O ideal mínino é de 42 bolsas de sangue, hoje tem 12".

Vavas falou ainda sobre os pacientes que precisam de doação durante todo o ano e do incremento de necessidade neste período com a incidência de acidentes e cirugias de emergência. Acompanhe a entrevista completa.