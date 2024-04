Com cerca de 70% de domínio no mercado de picapes, marca apresenta modelo na Expogrande

Responsável por 67% do mercado de caminhonetes no Brasil, com a Toro e Strada, a marca Fiat apresentou, no mês de março, o mais novo lançamento da empresa, a picape Titano.

Em entrevista ao Jornal CBN CG, o gerente de vendas da Fiat Enzo, Rhude Hermes de Souza Petry, explicou que o lançamento já está disponível ao consumidor em Campo Grande. Entre as características do carro, Petry destacou o tamanho da carroceria - considerada a maior categoria - e a tração nas quatro rodas, inclusive na versão manual.

Afinada com o mercado agro, a concessionária de veículos presente durante a Expogrande 2024, confirmou opções vantajosas aos consumidores CNPJ e produtores rurais, com até 14% de desconto. Acompanhe a entrevista completa.