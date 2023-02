Com chuva de gols, Costa Rica mantém liderança e garante classificação no estadual

Em rodada cheia de gols, Costa Rica é o primeiro classificado para o mata-mata no campeonato Sul-Mato-Grossense. O CREC enfrentou a SERC, no Estádio Jacques da Luz e venceu por 4x3, mantendo os 100% de aproveitamento na competição. Cristiano Lopes marcou três gols e assumiu a artilharia histórica do estadual, com 63 tentos. Ele é o artilheiro desta edição, com seis gols marcados. João Victor Teixeira também marcou para o Costa Rica, enquanto João Pedro, Luiz Alceu e Mailson fizeram pela SERC. A Cobra do Norte chegou aos 15 pontos e está matematicamente classificada no grupo A.

Também pelo grupo A, Coxim e Comercial ficaram no 0x0 e o Colorado somou seu primeiro ponto na competição. A situação, no entanto, segue delicada e o clube da capital vê o rebaixamento cada vez mais próximo. O Coxim chega aos quatro pontos e só depende de si nos próximos três jogos para garantir a classificação.

No grupo B, Aquidauanense e Dourados empataram em 2x2. Matheus Cabañas marcou duas vezes para o Azulão, enquanto Mateus Bastos e Jair fizeram os gols do DAC. O resultado deixa o grupo em aberto. O Dourados segue na liderança com 10 pontos, mas o Aquidauanense vem logo atras, com sete.

Com os mesmos sete pontos, aparece o Novo, que visitou o Operário AC, em Caarapó, e buscou um improvável empate em 4x4. O time da casa começou bem na partida e chegou a abrir 4x2, com Rodrigo Melo marcando três vezes - incluindo um belo gol de fora da área. Mas o Novo reagiu e empatou o jogo com gols de Geraldo, Rodriguinho, Sabino e Kassio. O resultado mantém o Operário na zona de rebaixamento, com quatro pontos. Já o Novo, ficou mais perto da vaga para a próxima fase.