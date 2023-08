Com déficit de 9 mil vagas no sistema prisional, ministro anuncia quatro novos presídios em MS

Mato Grosso do Sul terá novos presídios, novos equipamentos e novos veículos para a segurança pública do estado a partir de grande investimento do governo federal. O anúncio foi confirmado pelo governador do Estado, Eduardo Riedel (PSDB), durante visita do Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, durante o lançamento do Programa de Ação na Segurança (PAS) e do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci) 2 em Campo Grande.

Ao todo, serão investidos R$ 121 milhões, com entregas de 77 viaturas e equipamentos para a segurança pública do Estado. Também foi anunciado a construção de quatro unidades prisionais, com investimento estimado em R$ 60 milhões.

“Serão dois na capital e dois no interior do estado. Vou pré-anunciar, mas com possibilidade de mudança, mas os presídios serão em Jardim e Nova Andradina”, comentou Eduardo Riedel.

De acordo com dados do Anuário de Segurança Pública, em 2022, MS tinha 21.566 pessoas no sistema prisional, tendo a terceira maior taxa do país a cada 100 mil habitantes. O Ministro Flávio Dino apontou que os quatro presídios abrirão mais 1600 vagas no sistema prisional, no entanto, o déficit de vagas nos presídios do estado ultrapassa 9 mil.

Para o governador Eduardo Riedel, os investimentos chegam em boa hora com um novo ciclo de desenvolvimento econômico que o Mato Grosso do Sul vem alcançando com instalações de plantas industriais e novas rotas de escoamento de produtos, como o caso da Rota Bioceânica.

"Os investimentos enrobustecem as forças de segurança pública do Mato Grosso do Sul, que faz fronteira com dois países, e tudo traz segurança não só ao estado, mas para o Brasil", completou.

A solenidade contou com a presença da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet; do secretário de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, Antonio Carlos Videira; do secretário Nacional de Políticas Penais, do MJSP, Rafael Velasco; do secretário Nacional de Segurança Pública, do MJSP, Tadeu Alencar; da coordenadora do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci), do MJSP, Tamires Sampaio; além de parlamentares das bancadas estadual e federal e demais autoridades civis e militares.

Sobre o PAS e o Pronasci

Lançado no dia 21 de julho de 2023, o Programa de Ação na Segurança (PAS) engloba as ações de Segurança Pública promovidas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) em todo o país. O novo plano busca fortalecer as seguintes iniciativas: operações integradas entre as Forças coordenadas pelo MJSP e Polícias Estaduais; combate ao tráfico e apreensão de drogas; apreensão de armas e munições ilegais; combate à violência contra escolas; combate à violência contra a mulher; segurança nas fronteiras; proteção da região Amazônica e combate a crimes ambientais; valorização dos profissionais de segurança; e fortalecimento das Guardas Municipais.

A 2ª edição do Pronasci visa articular ações de segurança pública para a prevenção, controle e repressão da criminalidade, ao intensificar e propor uma cultura de paz, de combate sistemático aos preconceitos de gênero, étnico, racial, geracional, de orientação sexual e de diversidade cultural.