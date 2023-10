Com descontos e vantagens Sesc celebra mês do comerciário

Outubro é considerado o mês do comerciário. Para celebrar a data, o Serviço Social do Comércio (Sesc) oferece benefícios aos usuários. Entre as novidades está a promoção no valor da refeição no Restaurante da instituição, além da ampliação de vagas no Hotel do Sesc em Bonito.

Segundo o Gerente de relacionamento com o cliente do Sesc MS, Cícero Bruel, o número de quartos no hotel em Bonito vai praticamente dobrar a capacidade.

“Temos a ampliação do Hotel de Bonito que é um grande polo turístico. São 48 quartos, vamos ampliar mais 42 quartos. Já está em vias de término daqui alguns dias já vamos conseguir agendar”.

Outra novidade no mês do comerciário é o desconto na refeição.

“Nós estamos no mês do comerciário e hoje, dia 16 de outubro, nós estamos lançando nos Restaurantes do Sesc um almoço balanceado, hiper nutritivo, muito gostoso, apenas $29,90 kg, este mês e vai perdurar também para os próximos. Além disso, nós estamos lançando o Pegue Leve que é um marmitex para viagem por apenas R$14,90. Então você entra lá, faz a compra do marmitex, você pode levar, ou pode consumir, dependendo do tipo de comércio, muitos comerciários têm esse hábito de consumir na própria empresa”.

Atualmente o Sesc possui cerca de 104 mil credenciados. A expectativa é de que, em 2024, este número chegue aos 130 mil. Durante a entrevista, Bruel explicou quem pode ser um beneficiário da instituição, falou sobre o Clube de Vantagens e das parcerias fomentadas para ampliar o serviço. Acompanhe a entrevista completa.