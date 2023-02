Com estoque em emergência Hemosul faz campanhas de doação em Campo Grande e no interior

Para manter as doações de sangue e continuar atendendo pacientes e hospitais durante o período de Carnaval, o Hemosul Coordenador, em Campo Grande, realiza uma série de ações e campanhas na Capital e no interior de Mato Grosso do Sul.

Atualmente o estoque de sangue tipos O- e O+ está em emergência absoluta, com apenas 17% e 22% da capacidade de atendimento. Já o sangue tipo A+ está com estoque baixo, em 50%.

Em Nova Andradina, a 300 quilômetros de Campo Grande, a campanha de doação que teve início nesta quarta-feira (15) segue até quinta-feira (16), é realizada na unidade de armazenamento e distribuição.

Na Capital, durante toda a semana são realizadas campanhas de doação com apoio de vários grupos, como pintores, agentes comunitários de saúde, funcionários da Santa Casa, e outros. No Hemosul Coordenador, em Campo Grande, as doações podem ser feitas de segunda a sexta das 7h às 17h e aos sábados das 7h às 12h. No sábado (18) o atendimento será das 7h às 17h e o funcionamento será normal na segunda-feira (20). O local estará fechado na terça-feira (21) e volta a funcionar na quarta-feira (22), às 13h.

As doações também podem ser feitas na Santa Casa e no Hospital Regional (HRMS), que vão funcionar na segunda-feira (21) das 7h às 12h e estarão fechadas entre os dias 22 e 23. Já as unidades de Três Lagoas e Dourados, vão funcionar na segunda-feira (21), das 7h às 12h, e retornam com o atendimento na quinta-feira (23).

Como doar

Para doar basta comparecer à unidade com documentos pessoais, estar bem alimentado e bem de saúde. Também é necessário ter entre 16 a 69 anos e pesar 51 kg ou mais. Além disso, é importante ficar atento ao intervalo para quem se vacinou contra a covid (Coronavac 48h, já Astrazeneca, Pfizer e Janssen intervalo de 7 dias).

O Hemosul também reforça que doenças respiratórias deixam o doador inapto enquanto estiver doente. Homens podem doar sangue até quatro vezes ao ano com intervalo mínimo de dois meses. Mulheres podem doar até três, com intervalo mínimo de três meses.



HEMOSUL COORDENADOR

Av. Fernando Corrêa da Costa, 1304.

Funcionamento das 7h às 17h de segunda a sexta e das 7h às 12h. Os telefones para contato são 3312-1517 e 99298-6316 (WhatsApp).

HEMOSUL NOVA ANDRADINA

Rua Eurico Soares de Andrade, 331, Vila Operária

Fone: (67) 3441-8543

*Com informações da Comunicação do Governo do MS