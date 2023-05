Com expectativa de 2 mil corredores, Maratona de Campo Grande é lançada oficialmente

A segunda edição da Maratona de Campo Grande foi oficialmente lançada naterça-feira (2), em solenidade realizada no Bioparque do Pantanal, com a presença de representantes do poder público, parceiros, atletas, iniciativa privada e entusiastas do esporte. A prova acontecerá no dia 2 de julho e terá grandes novidades aos corredores profissionais e demais participantes. A expectativa é de que duas mil pessoas marquem presença no evento. A Maratona tem o apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).

Durante a cerimônia de lançamento, foram anunciadas algumas novidades, sendo a principal delas a homologação da maratona, cujo percurso de 42 quilômetros e 195 metros será aferido e medido pela Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul (FAMS), com presença de arbitragem durante a prova para conferência de resultados, o que garante ainda mais segurança a todos os atletas inscritos. Além de permitir ao atleta usar seu tempo aferido para participar de provas nacionais, o corredor poderá obter pontuação para pleitear o Bolsa Atleta.

A Maratona terá largada e chegada na Cidade da Maratona, nos altos da Afonso Pena, e percurso pelas ruas da capital. A prova terá, além da maratona que carrega no nome, percursos de 7 km, 21 km e o kids, para crianças de 3 a 13 anos.

O trajeto percorrido pelos corredores vai passar pelos principais pontos da cidade e apresentar Campo Grande tanto para quem vem de fora como para quem mora aqui e poderá ter um novo olhar sobre trechos normalmente percorridos só de carro. Além das provas, haverá outras programações na Cidade da Maratona, de 30 de junho a 2 de julho, como shows, palestras e atrações culturais com entrada franca. Na primeira edição foram mais de mil participantes, e para 2023 a expectativa é de 2 mil corredores em todas as modalidades e cerca de 7 mil pessoas circulando pelo evento. Haverá distribuição de cerca de R$ 10 mil em premiações para os primeiros colocados. As inscrições estão no terceiro lote e as vagas são limitadas.

O Bioparque Pantanal, que firmou parceria com a Maratona de Campo Grande para distribuição de vouchers de entrada facilitada para os inscritos, sediou o evento, simbolizando as belezas da Capital e do Estado que os visitantes terão a oportunidade de conhecer. Para a segunda edição, um dos principais parceiros na realização da prova será a MSGás – Companhia de Gás de Mato Grosso do Sul.

*Com informações da Fundesporte