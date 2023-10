Com horário de verão no Paraguai, fronteira passa a ter dois fusos na fronteira

No fim de semana, na virada de sábado (30) para domingo (1.º), no Paraguai passou a vigorar o horário de verão, com os relógios do país sendo adiantados em uma hora. A mudança é regulamentada pelo Decreto n.º 1.264, publicado no ano de 2014.

Com isso, Ponta Porã terá uma hora a menos que Pedro Juan Caballero.

Conforme os especialistas, o objetivo principal do adiantamento da hora é diluir os picos de uso de energia no final da tarde e início da noite, momento em que os sistemas de iluminação pública acendem e as pessoas retornam do trabalho, aumentando o consumo nas áreas residenciais.

No Brasil, a última edição foi no verão 2018–2019, embora discussões sobre voltar com a troca de horário sejam periodicamente retomadas em Brasília.