Na coluna "O Olho do Dono" deste sábado (23), José Maria Brito, coordenador comercial do Grupo Guarujá, deu dicas para os pecuaristas aproveitarem o momento de chuva para preparação do período de estiagem. De acordo com o gerente, o "ideal é diminuir o peso de @ do pasto, confinando o gado", desta forma ocorre uma recuperação mais rápida do capim com as chuvas.

