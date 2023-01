Com inscrições abertas, financiamento do FIC chega a R$ 250 mil

Com investimento de R$ 8 milhões, através do Governo do Estado, seguem abertas até 17 de fevereiro as inscrições para apresentação de projetos culturais ao Fundo de Investimento Culturais de Mato Grosso do Sul (FIC/MS).

Os interessados precisam se inscrever pelo site da Fundação de Cultura (clique aqui para acessar), visando financiamento de projetos que precisam ter, no máximo, o valor de R$ 250 mil para cada. Caso a proposta tenha valor superior, o proponente tem que comprovar que possui outras fontes (financiamento) para complementar as atividades.

Podem participar pessoas físicas com atuação efetiva na área cultural, ou jurídicas de direito público ou privado, sem fins lucrativos. Ao preencher o formulário, aqueles que pleiteiam um vaga devem atender a todos os requisitos para serem aprovados.

Após o período de inscrições, os projetos habilitados serão divulgados no dia 06 de abril. Os recursos devem ser apresentados de 10 a 14 de abril. Já o resultado final da seleção está previsto para 5 de maio e a execução dos projetos começará a partir de outubro deste ano.

