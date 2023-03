Com jogos de Copa do Brasil e Campeonato Estadual, meio de semana será movimentado em MS

A rodada de meio de semana do Sul-Mato-Grossense terá três partidas espalhadas pelo estado. Nesta quarta-feira, o Ivinhema recebe o Operário AC, no Estádio Saraivão, as 15h. O Azulão do Vale tem seis pontos e pode encostar no líder Dourados em caso de vitória. Já o Operário tem a chance de deixar a lanterna e ganhar fôlego no torneio.

As 18h, Novo e Aquidauanense entram em campo no Estádio Sotero Zarate, em Sidrolândia. Em 3º e 2º lugar, respectivamente, os clubes estão empatados no número de pontos, com sete, e podem dormir na liderança do grupo B, a depender do saldo de gols.

Na quinta-feira, as 20, o Comercial encara a SERC no Jacques da Luz em jogo importantíssimo para sua sobrevivência no grupo A. O Colorado, que conquistou seu primeiro ponto no último domingo, precisa da vitória para encostar no Coxim. Em caso de triunfo por 2 gols ou mais de diferença, o clube da capital deixa a zona de rebaixamento.

A SERC conta com o bom momento do atacante Joaninha para seguir a fase de vitórias e encaminhar a classificação.

Quem também entra em campo nesta quarta-feira é o Operário, mas por um torneio diferente. O clube enfrenta o Operário/PR em partida válida pela Copa do Brasil. O confronto terá inicio as 20 e será decidido em jogo único. Os paranaenses tem a vantagem do empate por serem melhores ranqueados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O Galo terá os reforços do lateral Hugo Leonardo e do atacante Jefferson Reis para buscar a classificação.

Quem avançar à próxima fase encara o vencedor entre União/MT e CRB/AL.