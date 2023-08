Com mais de 35 imóveis ativos, Infomóveis é a maior plataforma de anúncios de imóveis do MS

Quem já procurou um imóvel para locação ou venda, ou quis anunciar, com certeza já acessou o Infoimóveis. O portal de classificados digital começou com frutos de parcerias, tendo o objetivo de facilitar a vida de quem quer adquirir ou vender um imóvel, e hoje, é a maior plataforma de anúncio do Mato Grosso do Sul.

Desde 2005, o portal Infoimóveis tem sido o parceiro confiável para quem busca o lar dos sonhos. Com diversas parcerias no ramo imobiliário, Daniel Biachin, CEO da plataforma, conta o início da consolidação do portal de refêrencia no Estado.

Atualmente, as transações diárias no aplicativo, chegam a 7 mil. São mais de 682.081 visitas diárias no portal e mais de 7 milhões de page view.

"Contamos com mais de 1.400 clientes que são nossos parceiros. As parceirias estão concentradas em todo o Estado, principalmente nas maiores cidades, como Dourados, Três Lagoas, Bonito e Campo Grande. Hoje, temos mais de 35 mil imóveis ativos na plataforma." Concluiu Daniel.

Há diversas opções de encontrar as propriedades, desde casa e apartamentos, até locais pra comércio e empresas. Por preço, localização ou estilo, a barra de pesquisa dá todas as opções.

Além de ser super confiável, é possível acessar em qualquer lugar, pelo celular através de aplicativos, na web de qualquer aparelho e no computador.

Se busca realizar o sonho da casa própria, não perca tempo. Visite agora mesmo o portal Infoimóveis e deixe-o ser seu guia nessa jornada. A casa tão esperada em apenas um clique de distância.