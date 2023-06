Com mais de 45 anos no mercado, Grupo Pazinha continua inovando

No CBN Festas e Eventos deste sábado (3), Zé Marques conversou com os empresários do Grupo Pazinha, Richard Passos e Rodrigo Pasa. Os convidados da coluna falaram sobre o Grupo com mais de 45 anos no mercado, que agora conta com a marca Laguna Esquadrias e Portas. Entre as novidades, oGrupo Pazinha também está reinaugurando uma loja repleta de novidades, com o maior showroom de portas de alto padrão de Mato Grosso do Sul.

Confira a coluna completa: