Com medalhistas olímpicos, Copa Brasil de Paracanoagem acontece neste final de semana na capital

Campo Grande sediará a Copa Brasil de Paracanoagem nos dias 18 e 19, pelo segundo ano consecutivo. É a primeira competição nacional da paracanoagem em 2023, e contará com medalhistas olímpicos como o conterrâneo do Mato Grosso do Sul, Fernando Rufino, o “Cowboy de aço”, campeão paraolímpico em Tóquio e Giovane Vieira, medalha de prata também em Tóquio.

Rodrigo Miranda, Diretor-Geral da Confederação Brasileira de Paracanoagem, explica o motivo da cidade morena sediar pela segunda vez consecutiva o campeonato. “Ano passado foi uma aposta da confederação e uma parceria do governo do Estado trazer um evento nacional para o Centro-Oeste brasileiro. Com a realização do campeonato e feedback dos atletas, Campo Grande se credenciou a receber novamente outras etapas”.

O maior nome que remará na lagoa do Parque das Nações Indígenas é Fernando Rufino. Natural de Itaquiraí, o ex-cowboy fala da pressão em competir no estado de nascença. “Uma das provas mais difíceis é competir em casa. Mas isso a gente já trabalha nos treinamentos a parte psicológica do atleta. Ele tem que saber que estar na água é trabalho dele”.

Rufino ganhou o apelido de “Cowboy de aço” após ter escapado da morte três vezes. Ainda quando era peão, Rufino teve a cabeça pisoteada por um touro. Anos mais tarde foi atingido por um raio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O acidente mais grave sofrido pelo campeão olímpico foi quando viajava em um ônibus com a porta aberta e caiu do veículo. Ele foi atropelado e lesionou a medula. Nada disso tirou o foco de viajar o mundo e ser campeão mundial.

Também medalhista olímpico, o “Pantera Negra”, Giovane Vieira, frisou que está feliz de estar de volta em Campo Grande. “Consegui duas medalhas de ouro aqui ano passado. A cidade é muito boa, a estrutura e a água são muito boas”.

O treinador da seleção brasileira de paracanoagem há 10 anos, Thiago Pupo Fonseca, comenta que o esporte evoluiu muito no país nos últimos anos. “Quando a gente começou lá atrás, nós víamos atletas que entravam na prova para curtir, hoje em dia nós não temos mais isso. Hoje são provas de alto nível, os atletas são de alto nível”.

Uma das maiores emoções de Thiago foi em Tóquio vendo seus dois atletas ganhando medalhas. “Foi a melhor sensação da minha vida. Qualquer treinador tem sonho de ser campeão, então é o topo da nossa carreira”.

Outro nome de destaque do campeonato é o multicampeão Igor Tofalini, campeão mundial da modalidade ano passado em Toronto, no Canadá.

O campeonato servirá seletiva para dois eventos internacionais da temporada: a Copa do Mundo e o Campeonato Mundial de Paracanoagem, na europa.

A Copa Brasil terá a presença de competidores vindos do Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro. Ao todo, são oito categorias em disputa: KL1, KL2, KL3 (caiaque), VL1, VL2, VL3 (embarcação Va’a – canoa havaiana), KLT1 e KLT2 (caiaque), nos gêneros feminino e masculino.

As provas começam no sábado a partir das 08 horas. O evento é aberto ao público e a entrada é gratuita