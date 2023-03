Com meta de crescer 9,5%, setor sucroenergético retoma fôlego e dá exemplo em economia verde em MS

Com 18 usinas sucroenergéticas, 43 milhões de toneladas de cana-de-açúcar produzidas, 3,2 bilhões de litros de etanol e geração de 2,3 milhões de megawatts de energia a partir de biomassa que daria para abastecer toda a população do Estado, o setor socrualcooleiro de Mato Grosso do Sul consolida-se como um grande produtor de energia verde, limpa e sustentável. E prevê um crescimento de 9,5% nesta safra.

Todo este potencial foi apresentado na última terça-feira (29) durante a Expocanas 2023, em Nova Alvorada do Sul. A feira em sua terceira edição vai até o dia 2 de abril e já é o maior evento do setor sucroenergético de Mato Grosso do Sul, trazendo novidades e tecnologias no setor.

O secretário de estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) Jaime Verruck participou hoje da abertura da feira juntamente com o governador Eduardo Riedel, o secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha, o secretário-adjunto da Semadesc Ademar Silva Jr, o secretário-executivo de Desenvolvimento Econômico Rogério Beretta, o presidente da Famasul, Marcelo Bertoni, o diretor presidente da Biosul Érico Paredes, e o prefeito da cidade, José Paleari.

"O setor sucroenergético é de extrema relevância para o MS. São 18 usinas operando com etanol e açúcar com 860 mil hectares por ano. A cana é a cultura mais importante depois da soja e do milho em termos de plantio. Hoje a cana compete em arrendamento com a soja mas a gente nota que existe um pacto das usinas para melhorar as tecnologias. O Renova Bio chega hoje como uma injeção de recursos sustentáveis. Então tudo isto mostra o quanto é estratégico o setor sucroenergético quando se fala em mudança climática e descarbonização da economia", enfatizou.

Verruck relembra que o setor, que há alguns anos o segmento que estava estagnado está retomando investimentos com a chegada de duas novas usinas uma em Anaurilândia e outra em Paranaíba. "Nós temos duas boas notícias para o setor que é a retomada da planta em Anaurilândia que era uma grande usina e estava parada e agora começa a operar e temos a construção de uma nova usina no município de Paranaíba que é a Pedra Agroindustrial. Então são dois novos empreendimentos retornando pra o setor sucroenergético", citou.

Com relação ao evento, o secretário destacou o protagonismo do município com a realização do Expocanas. "Antes o Estado não tinha uma feira setorial e o município de Nova Alvorada abraçou esta causa e já é a terceira edição, agora muito mais robusta e estruturada com apoio do Governo do Estado", acrescentou lembrando que hoje o foco é produtividade da cana e das usinas.

Importância na economia

Gerando 30 mil empregos diretos, o setor sucroenergético movimenta R$ 834 milhões em massa salarial. "Ou seja o setor sucroenergético é o que tem melhor massa salarial. Além disso quando chega uma usina no município aumenta a geração de empregos, movimentação no comércio e serviços. Então é uma atividade extremamente importante para o agronegócio, para os municípios em massa salarial e na chamada economia verde tão relevante para o Mato Grosso do Sul", concluiu.

O governador Eduardo Riedel lembrou que a atividade é uma grande geradora de divisas. "O setor é robusto, consolidado, gera milhares de empregos e ainda tem uma agenda sustentável, de boas práticas", avaliou Riedel.

Anfitrião do evento, o prefeito de Nova Alvorada do Sul, José Paulo Paleari, agradeceu ao Governo pelo apoio à feira e pelos investimentos na cidade. "Evento que vem para fazer história, trazer tecnologia e desenvolvimento ao Estado. Somos o quarto maior produtor de cana do Brasil. Isto é graças ao homem do campo, que move este País".

Quem também falou foi o presidente da Famasul, Marcelo Bertoni, destacando que impressiona o Estado diferenciado que é Mato Grosso do Sul, e que o setor sucroenergético faz parte disto. "Somos destaque na produção e nas ações sustentáveis".