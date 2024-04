Nova estratégia, concessionária de veículos muda de nome e casa na Capital

Em entrevista ao programa Você Mulher, a gerente da concessionária Hyundai Campo Grande, Taynan Rocha, falou sobre a mudança da marca na Capital de Mato Grosso do Sul. A empresa de veículos batizada anteriormente de Ulsan Hyundai, mudou de nome e também estreia casa nova, agora, na avenida Eduardo Elias Zahran.

A mudança, segundo a gerente, se deve a mais recente estratégia da marca em todo o Brasil, que passa a adotar o nome da cidade na nomenclatura regional.

Há 20 anos atuando na área automotiva, Rocha destacou a importância do trabalho feminino no mundo dos veículos. Num espaço majoritariamente masculino, atualmente, 42% dos trabalhadores do Grupo Raviera - formado por 18 concessionárias espalhadas pelo Brasil - são mulheres. Acompanhe a entrevista completa.