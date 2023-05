Com novo sistema de inscrição, Fundesporte realiza live para sanar duvidas

A Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) realizará uma live para explicar o novo sistema de inscrição do Bolsa Atleta e Bolsa Técnico. O encontro on-line acontecerá no canal oficial da Fundação no YouTube.

Elaborada pela Superintendência de Gestão da Informação (SGI), a nova plataforma estará disponível para os atletas e técnicos, já neste ano. O processo seletivo está previsto para começar no dia 23 de maio, com publicação do edital no Diário Oficial do Estado.

Com o sistema de inscrição modernizado, os solicitantes poderão acompanhar todas as etapas do processo seletivo, de forma desburocratizada. As melhorias também proporcionarão transparência e agilidade.

Além disso, o sistema também evidenciará indicadores, como o número de municípios e atletas atendidos, auxiliando a traçar perfis sociodemográficos dos beneficiários.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A live será realizada nesta quinta-feira (18), ás 14h, através do link. Durante a transmissão, os candidatos poderão também sanar dúvidas a respeito do processo de seleção.

O Bolsa Atleta e Bolsa Técnico objetivam garantir condições aos atletas de alto rendimento, para que se dediquem ao treinamento desportivo e representem Mato Grosso do Sul em competições nacionais e internacionais, além de valorizar o profissional responsável pela formação e desenvolvimento de atletas.

Atualmente, os programas do Governo de Mato Grosso do Sul contemplam 346 atletas e 38 técnicos, com recursos mensais. Os valores das bolsas por mês variam de R$ 500,00 a R$ 1.500,00. Os recursos são provenientes do Fundo de Investimentos Esportivos (FIE/MS).