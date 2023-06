Com PA Digital, pacientes Unimed CG contam com tecnologia e assistência à saúde na palma da mão

A vida moderna e a velocidade com que as coisas acontecem exige cada vez mais mecanismos que facilitem o dia a dia das pessoas. E foi seguindo essa tendência tecnológica que a Unimed Campo Grande implantou recentemente o Pronto Atendimento Digital, um canal seguro, de alta qualidade e eficiente para atender demandas de baixa complexidade (que não sejam casos de urgência e emergência) dos beneficiários da cooperativa médica, e com a vantagem de ser acessado de qualquer lugar.

O PA Digital oferece atendimento adulto e pediátrico, exclusivamente para beneficiários Unimed Campo Grande, e está disponível de segunda a sexta-feira (exceto aos feriados), das 7h às 18 horas. Para ter acesso ao serviço, basta clicar no link https://bit.ly/padigital-atendimento

Após acessar a plataforma, o paciente preenche um formulário rápido com seus dados pessoais e depois responde perguntas relacionadas a sinais e sintomas de saúde. Em seguida, a “Laura Care”, inteligência artificial, processa as respostas, que resulta na classificação de prioridade de atendimento. Depois desta etapa, o paciente recebe um card via WhatsApp, informando o tempo em que a equipe assistencial entrará em contato por whats ou telefone, o que pode ser imediatamente ou em até 1 hora, a depender de sua classificação.

“Após a teleconsulta com o médico plantonista, o paciente passa pela pós-consulta com a equipe de enfermagem, que disponibiliza um link com as prescrições médicas, receitas, orientações, atestados e encaminhamentos para especialidades, e tudo isso com a assinatura digital do médico que o atendeu. Além disso, quando é necessário realizar, verificar resultado de exames ou mesmo passar por nova avaliação clínica, por exemplo, a equipe assistencial faz todos os agendamentos e lançamentos”, explica Dra. Sandra Christo dos Santos, coordenadora de Atenção Integral à Saúde da Unimed Campo Grande.

Um ponto importante é que o Pronto Atendimento Digital atende normas e diretrizes dos órgãos reguladores de saúde e da Lei Geral de Proteção de Dados, assim como outros serviços oferecidos pela cooperativa médica. “Antes de chegarmos até aqui foram realizados inúmeros alinhamentos e cumprimentos de normas rígidas, o que garante a qualidade do serviço prestado aos beneficiários Unimed Campo Grande”, pontua a coordenadora.

Dra. Sandra faz questão de elencar as vantagens do novo serviço. “O PA Digital é uma tendência em instituições de saúde tidas como referências no país, é um processo em evolução, principalmente com o avanço das normativas relacionadas à telessaúde, e uma das vantagens mais importantes para o paciente é o acesso oportuno, onde ele recebe assistência de qualidade sem precisar se deslocar para um hospital, por exemplo, ou mesmo quando ele estiver em trânsito, viajando, ele pode ser atendido por nossa equipe. Para os médicos cooperados, é uma nova forma de exercer a medicina, além de propiciar uma condição de trabalho mais favorável para os médicos que atendem nos Prontos Atendimentos físicos, que podem, de fato, se dedicar à urgência e emergência, considerando que o PA Digital é capaz de absorver os casos de baixa complexidade. Então, no final, todos acabam se beneficiando deste serviço”, finaliza.