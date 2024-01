Com peças a partir de R$3, Bazar e Brechó da AACC oferecem fantasias com preço acessível

O Bazar e o Brechó da Associação dos Amigos das Crianças com Câncer (AACC/MS) prepararam uma seleção especial de itens para quem ainda não garantiu a fantasia de Carnaval. No local estão disponíveis peças como tiaras, chapéus e máscaras a partir de R$3, além de fantasias completas a partir de R$10. Trajes adultos e infantis estão à venda.

A AACC/MS realiza o Bazar e o Brechó durante todo o ano, com seleções especiais em datas festivas. O objetivo das vendas é arrecadar dinheiro para manter os atendimentos na instituição. Os custos mensais com a manutenção do local como água, luz, alimentação, material de limpeza e higiene pessoal, além de cobrir exames e medicamentos não disponibilizados pelo SUS, giram em torno de R$315 mil.

Regina Filipini, das Relações Institucionais da AACC/MS, conta que além da Casa de Apoio, a instituição também possui uma parceria com o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, para os serviços de oncologia pediátrica. “Lá a gente tem os profissionais da equipe multidisciplinar, médicos, enfermeiros, nutricionistas [...] Algumas alimentações também saem da AACC para complementar o que o HR já oferece”, comenta.

Além das seleções especiais, no Bazar e no Brechó é possível encontrar produtos variados, como roupas, acessórios, calçados, brinquedos, eletroeletrônicos e livros. Todos os produtos são doados para a AACC, segundo a coordenadora do Bazar, Cláudia Pacheco.

Tanto o Bazar quanto o Brechó funcionam o ano inteiro, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h e das 12h às 17h. A AACC/MS fica na Avenida Ernesto Geisel, 9475. São aceitos pagamentos em dinheiro, pix e cartões de débito e crédito.