Com previsão de chuvas fortes em MS, concessionária traz orientações

O outono começou com um alerta para várias cidades da região: chuva forte e risco de temporais em algumas localidades nos próximos dias. Para auxiliar a população frente às mudanças climáticas previstas, a Energisa disponibilizou suas equipes e reforça o alinhamento da informação com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima do estado do Mato Grosso do Sul (CEMTEC/SEMADESC), bem como com a Defesa Civil, que está reforçando preventivamente as orientações de segurança à comunidade para evitar acidentes com a eletricidade nos dias chuvosos.

O gerente de Operação da Energisa, Helier Fioravante, destaca a importância da preparação das equipes para que os impactos da chuva e ventos fortes na rede elétrica possam ser minimizados e o atendimento, em caso de interrupção do fornecimento, o mais ágil e eficiente possível.

Juntamente com o trabalho operacional preventivo, Helier ressalta as dicas de segurança, visando evitar qualquer acidente envolvendo a rede elétrica.

“Percebeu que o tempo está mudando e há possibilidade de uma tempestade, procure um local fechado para se abrigar. Não fique em áreas abertas e descampadas, tampouco embaixo de estruturas metálicas ou árvores. Com a maior incidência de raios nesses períodos, os lugares abertos são um risco à vida de pessoas e animais”, garante.

Para quem está dentro de casa, a orientação é retirar os equipamentos eletroeletrônicos das tomadas. Não use o celular até a chuva passar, a menos que seja estritamente necessário.

Por fim, se estiver dentro de um veículo durante o temporal, não pare embaixo de árvores de grande porte. Estacione em um local seguro, longe das áreas com risco de alagamentos, e permaneça no veículo até o tempo ruim passar. Caso um cabo de energia caia sobre o seu veículo, mantenha a calma, fique dentro do carro sem tocar as partes metálicas e acione a distribuidora de energia imediatamente.

Se encontrar cabos partidos sobre as ruas ou calçadas, não se aproxime em hipótese alguma. Avise a Energisa pelos canais de atendimento: 0800 722 7272, aplicativo Energisa On ou o chatbot da Gisa (Whatsapp) gisa.energisa.com.br.