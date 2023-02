Com projeção de avanço na área plantada, milho deve alcançar 11,2 milhões de toneladas em MS

As projeções para a safra de milho 2022/2023 foram apresentadas em evento na manhã desta quart-afeira (15), na sede do Sistema Famasul, em Campo Grande. Os dados sobre as perspectivas para esta temporada foram detalhados em apresentação do Projeto “Mais Milho 2023”, que marcou a abertura nacional do plantio do grão.

Em Mato Grosso do Sul, a expectativa é de que a área destinada ao milho 2ª safra 2022/2023 seja de 2,32 milhões de hectares, 5,4% maior que o ciclo passado. A produtividade estimada é de 80,33 sacas por hectare, com produção de 11,2 milhões de toneladas, retração de 12,28% comparada a 2021/2022, segundo dados do projeto Siga/MS.

“A segunda temporada do milho no estado confirma o nosso potencial agrícola. Com todas as suas utilidades, abrimos uma janela econômica e social, com diversificação, intensificação, desenvolvimento e geração de emprego no campo e na cidade. Resultado do comprometimento e investimento do produtor que tecnifica suas lavouras e as torna cada vez mais sustentáveis”, afirma o presidente do Sistema Famasul, Marcelo Bertoni.

“Pela primeira vez, o principal produto exportado pelo estado, em janeiro, foi o cereal. Observamos a expansão da avicultura e suinocultura, com os incentivos diretos. Atraímos a indústria, uma já instalada em Dourados e outra que será inaugurada em Maracaju, e a previsão é de que ambas absorvam 30% da nossa safra”, ressalta o secretário da Semadesc, Jaime Verruck, representando o governador de MS, Eduardo Riedel.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O evento aconteceu por meio de uma parceria da Abramilho (Associação Brasileira dos Produtores de Milho), Canal Rural, Aprosoja MT, Aprosoja MS, Sistema Famasul, e as empresas Bayer, Ihara, Brevant Sementes, Safras e Mercado e Vence Tudo.

“Temos no estado o perfil de formar parcerias, de reunirmos empresas públicas e privadas, instituições de pesquisas e tecnologia, para fortalecer o agro e converter em resultados. Com o cenário desafiador, principalmente climático, o produtor tem que se calçar na ciência, utilizando as técnicas já testadas, que geram recordes em áreas e produtividade no campo”, explica o presidente da Aprosoja/MS, André Dobashi.

Perspectivas para a safra de milho 2022/2023. Este foi o foco do debate entre especialistas durante o Painel Técnico ‘Produção e Desenvolvimento da Cultura do Milho em MS’, uma realização do Senar/MS, nesta quarta-feira (15), na sede do Sistema Famasul.

Participaram do debate Edésio Vilela, gerente comercial da Ihara; Rodrigo Nuernberg, diretor de Milho Bayer; Daniela Barros, gerente de marketing Brevant Sementes; Paulo Molinari, consultor da Safras e Mercado; André Dobashi, presidente da Aprosoja/MS e como mediador Glauber Silveira, diretor-executivo da Abramilho.

“O Brasil se tornou o maior exportador de milho do mundo. A produção de etanol chega a 5,5 milhões de litros, aumento de 800% em cinco anos, com expectativa para 10 milhões de litros esse ano. A produtividade e o desempenho dos últimos anos acompanham a perspectiva para otimista”, afirma o diretor-executivo da Abramilho, Glauber Silvério.

Toda a agenda reuniu lideranças e representantes de entidades ligadas às principais cadeias produtivas do estado; representantes do Governo de MS; de instituições de pesquisa, financeiras, entidades de classe e cooperativas.

Participaram ainda o diretor-tesoureiro da Famasul, Frederico Stella, o superintendente do Senar/MS, Lucas Galvan, e presidentes de Sindicatos Rurais do estado.

*Com informações de FAMASUL