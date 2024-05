Com reajuste, gasto com servidores do TJMS pode chegar a R$ 1,6 bilhão

Servidores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) ganharão um aumento de 6% em seus salários. O reajuste, foi publicado no Diário Oficial do Estado de terça-feira (28), e é composto de um percentual linear de 2,27%, concedido a partir de 1º de março deste ano, e um acréscimo de 3,73% referente à inflação acumulada nos últimos 12 meses, concedido pelo Governo do Estado, mesmo índice aplicado às outras categorias de servidores.

Com o reajuste, o gasto com recursos humanos do TJMS pode chegar a R$ 1,6 bilhão em 2024.

De acordo o Tribunal de Justiça, "o aumento representa ganho acima da inflação e está de acordo com a política de valorização dos servidores, um dos pilares da gestão do TJMS no biênio 2023/2024 sob a presidência do Des. Sérgio Fernandes Martins", informou o texto divulgado no portal do TJMS.

LEI SANCIONADA

A Lei que reajusta o salário dos servidores da Defensoria Pública, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) e do Ministério Público (MPMS) foi aprovada na Assembleia Legislativa (Alems) e sancionada na semana passada pelo governador Eduardo Riedel (PSDB).

Conforme a publicação no Diário Oficial do Estado, os servidores do TCE vão receber 12% de reajuste, sendo 8,27% concedidos pelo Tribunal e 3,73% concedidos pelo Governo do Estado.

Os servidores da Defensoria Pública tiveram 6% de reajuste, sendo 2,27% concedidos pela instituição e 3,73% concedidos pelo Poder Executivo.