Com obras em andamento peças de artesanato podem ser encontradas na Morada dos Baís

A Casa do Artesão, unidade da Fundação de Cultura de MS, passa por uma intensa restauração, com previsão de reabertura em 19 de março deste ano, enquanto isso os artesãos estado comercializam seus produtos na Morada dos Baís, onde mais de 3 mil peças estão à disposição de quem queira decorar com peças locais ou levar alguma lembrança na mala.

A unidade tem 1500 artesãos de todas as partes do estado cadastrados, são diversas áreas do artesanato contempladas, argila, cerâmica, ossos, cabaças, madeira, tecido e muito mais. As peças para comercialização tem os mais diversos tamanhos e valores, vão desde R$ 4,00 até R$ 1.500,00 dependendo do artefato.

Segundo Eliane Bezerra, gestora da Casa do Artesão, “estamos aqui na Morada desde o ano passado e já temos data para a mudança, logo após o feriado de carnaval começaremos a encaixotar tudo e mudar pra casa restaurada, com muito mais espaço, teremos uma variedade maior de peças para comércio”.

História e Restauração

Situada em um prédio histórico e centenário que marca o crescimento da nossa Capital, a Casa do Artesão de Campo Grande é um espaço singular de comercialização do rico e diverso artesanato de Mato Grosso do Sul.

Sua sede foi construída entre 1918 e 1923 sob as ordens de Francisco Cetraro e Pasquale Cândida, com projeto do engenheiro Camilo Boni. Foi a primeira sede do Banco do Brasil (cujo cofre é uma das atrações do local), comércio e autarquia pública.

A inauguração do espaço como Casa do Artesão ocorreu em 1º de setembro de 1975. A edificação é tombada como patrimônio histórico estadual.

Como parte do projeto “Retomada MS” e investimento de R$ 2,5 milhões do Governo, a unidade passa por restauração completa, desde instalações elétricas e hidros sanitárias, a elementos arquitetônicos, banheiros, esquadrias e pintura do prédio.

Essa restauração é uma das mais importantes do projeto, segundo o secretário da Setescc Marcelo Miranda, “A entrega dessa restauração representa a valorização dos artesãos e artesãs do nosso Estado em uma data tão importante, que é o dia 19 de março, dia do artesão. Um espaço novo, revitalizado com o resgate histórico e de memórias que impulsionará a economia criativa, bem como o fomento do artesanato regional.”

Para o presidente da FCMS, Max Freitas “estamos todos ansiosos para a reabertura da Casa do Artesão, foi um trabalho meticuloso de restauração nos mínimos detalhes, os artesãos do nosso Estado merecem um local amplo, iluminado e central para comercializar suas peças, para atrair cada vez mais turistas”.

*Com Informações de: Assessoria de Imprensa de Governo do estado de Mato Grosso do Sul