Com retorno das aulas, usuários reclamam de superlotação no transporte coletivo urbano

Com o retorno das aulas do ensino básico e superior em Campo Grande, o fluxo de pessoas no transporte coletivo urbano tem aumentado consideravelmente. Na manhã desta segunda-feira (4) no Terminal Morenão, região sul da capital, diversos usuários reclamaram sobre a superlotação dos veículos, principalmente em horário de pico.

"Tá bem lotado, principalmente nas horas de pico quase não tem lugar, quase não tem espaço pra gente entrar e acaba atrasando a gente. Eu peguei ônibus nas férias e com a volta das minhas aulas eu percebi que os ônibus estão bem mais lotados, quase não tem lugar pra você ficar, então mudou, mudou muito", conta o estudante João Pedro, que utiliza o transporte coletivo todos os dias.

O aumento do fluxo também foi percebido pelo autônomo, Matheus Fernandes, e pela cuidadora de idosos, Lucia Alves, que pegam ônibus todos os dias nos horários mais movimentados, o que deixa as viagens ainda mais desconfortáveis.

"Tá bem lotado, super lotado, por mais que trouxeram frota nova, mas não surtiu o resultado não. Geralmente eu pego às 18 horas final da tarde. São os horários de pico que é bem mais lotado, é difícil", disse Matheus.

"Então, em relação à volta dos estudantes, tá horrível a lotação mesmo. Eu acho que devia ter um ônibus pra eles, né? Pra completar. Enfim, é bem difícil", contou Lucia.

Retorno

Em relação ao pelanejamento feitio neste período de início de ano, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), informa que a preparação para o período após volta às aulas é feita com aumento de 44 ônibus a frota, e adequação de horários de pico. Hoje circula uma frota de 419 ônibus.