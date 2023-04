Com sol entre nuvens MS tem previsão de pancadas de chuva isoladas em todo estado

Após dias mais frescos, a previsão de terça-feira (25) indica tempo estável com sol entre nuvens e pancadas de chuva isoladas, com destaque nas regiões Central, Bolsão e Norte.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), em Campo Grande, a temperatura mínima será de 20°C e a máxima de 28°C, com previsão de chuvas no inicio da tarde a umidade relativa do ar gira em torno de 70%.

Em Dourados, o dia começa com mínima de 18ºC e máxima atinge 28°C. No Sul, Ponta Porã e Iguatemi terão mínima de 19°C e a máxima chega a 26°C. Anaurilândia fica com mínima de 18ºC e máxima de 30°C.

As temperaturas mais altas ficam por conta das regiões Norte, Pantanal, Sudoeste e Bolsão. No Pantanal, a mínima será de 22° e a máxima de 31°C. No Norte do Estado, Coxim tem previsão de 21°C de mínima e máxima de 32°C. No Bolsão, Três Lagoas terá 21°C de mínima e máxima de 31°C. Porto Murtinho registra 21ºC de mínima e 30ºC de máxima.

*Com informações de Cemtec e Inmet